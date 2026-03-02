30 قتيلاً وعشرات الجرحى في لبنان بقصف إسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه يعتزم “تكثيف” غاراته على حزب الله في لبنان بعد شنه غارات على مناطق لبنانية ليلاً رداً على إطلاق الحزب الموالي لإيران صواريخ ومسيرات على إسرائيل انتقاما لمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وأوضح قائد القيادة الشمالية الجنرال رافي ميلو في بيان عسكري عبر تلغرام أن “الضربات ستتواصل وستزداد كثافة” متوعدا الحزب بـ”دفع ثمن باهظ” لدعمه لطهران.

وتوقع رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير الاثنين “أياما عديدة من القتال” مع حزب الله في لبنان.

وقال زامير في فيديو نشره الجيش الاثنين “أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله” مؤكدا “لسنا فقط بالخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم”. وأضاف “يجب الاستعداد لأيام عديدة من القتال”.

وفي حصيلة أولية، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 31 قتيلاً و149 جريحاً نتيجة للغارات الإسرائيلية على لبنان.

وشنت إسرائيل غارات على مناطق لبنانية ليل الأحد – الإثنين، بعدما أعلن حزب الله إطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ردا على اغتيال خامنئي، في اليوم الثالث من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات باتجاه دولة إسرائيل” بدأت القوات الإسرائيلية “ضرب أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في كل أنحاء لبنان”.

وطلب الجيش من سكان حوالي 50 بلدة وقرية في لبنان بإخلاء منازلهم الاثنين، محذرا من هجمات وشيكة ضد أهداف تابعة لحزب الله.

وقالت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية على إكس “من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لبُعد 1,000 متر على الأقل إلى أراض مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر”.