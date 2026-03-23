الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود | حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها | فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند | القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة | أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين | أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء | لقطات لأمطار حائل اليوم | أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر | إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان | الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران

488 ألف مستفيد من خدمة التحلل من النسك بالمسجد الحرام خلال رمضان

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
المواطن - واس

قدّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة التحلل من النسك لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان لعام ١٤٤٧هـ، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك وتعزيز جودة التجربة الإيمانية في المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن عدد المستفيدين من خدمة التحلل من النسك بلغ (488,567) معتمرًا ومعتمرة، حيث قُدمت الخدمة عبر مواقع مهيأة على مدار الساعة، بما يضمن سهولة الوصول إليها وانسيابية أدائها في مختلف الأوقات، خاصة خلال أوقات الذروة.

“العناية بالحرمين” تطوّر خدمة التحلل من النسك بالتزامن مع شهر رمضان

توفير خدمة التحلّل من النسك مجانًا في ساحات المسجد الحرام

وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات التشغيلية التي تسخّرها الهيئة لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر كوادر متخصصة وتجهيزات متكاملة، تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة، وتسهم في تسهيل أداء الشعائر بيسر وطمأنينة.

وتعكس هذه الجهود حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ورفع مستوى كفاءة التشغيل داخل المسجد الحرام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

