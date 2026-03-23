488 ألف مستفيد من خدمة التحلل من النسك بالمسجد الحرام خلال رمضان

قدّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة التحلل من النسك لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان لعام ١٤٤٧هـ، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك وتعزيز جودة التجربة الإيمانية في المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن عدد المستفيدين من خدمة التحلل من النسك بلغ (488,567) معتمرًا ومعتمرة، حيث قُدمت الخدمة عبر مواقع مهيأة على مدار الساعة، بما يضمن سهولة الوصول إليها وانسيابية أدائها في مختلف الأوقات، خاصة خلال أوقات الذروة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات التشغيلية التي تسخّرها الهيئة لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر كوادر متخصصة وتجهيزات متكاملة، تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة، وتسهم في تسهيل أداء الشعائر بيسر وطمأنينة.

وتعكس هذه الجهود حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ورفع مستوى كفاءة التشغيل داخل المسجد الحرام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.