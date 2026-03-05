السعودية
منها متطلبات إنهاء إجراءات المستفيدين في المنافذ

5 أسئلة شائعة وإجابتها لإنهاء إجراءات حاملي التأشيرات المنتهية

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
5 أسئلة شائعة وإجابتها لإنهاء إجراءات حاملي التأشيرات المنتهية
المواطن - فريق التحرير

نشرت وزارة الداخلية الأسئلة الشائعة لإنهاء إجراءات حاملي التأشيرات المنتهية من تاريخ 8/ 9/ 1447هـ الموافق 25/ 2/ 2026 م ممن تعذّر مغادرتهم المملكة جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وجاءت الأسئلة وإجابتها كما يلي:

من هم المستفيدون؟

حاملو التأشيرات المنتهية من تاريخ 1447/9/8هـ الموافق 2026/2/25م، من تأشيرات (الزيارة بجميع أنواعها، العمرة، المرور، والخروج النهائي)، ممن تعذر مغادرتهم المملكة جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

ما متطلبات إنهاء إجراءات المستفيدين في المنافذ؟

يمكن للمستفيد التوجه مباشرة إلى منفذ المغادرة، حيث تُستكمل إجراءات مغادرته في المنفذ بكل يسر وسهولة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات مسبقة.

هل يلزم دفع رسوم معينة للحصول على الخدمة؟

لا تتطلب هذه الخدمة سداد أي رسوم ممن يرغب من المستفيدين في المغادرة مباشرة.

ما آخر موعد لانتهاء هذه الإجراءات؟

تستمر هذه الإجراءات حتى تاريخ 1 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 18 أبريل 2026م، ويشترط مغادرة المستفيد قبل هذا التاريخ للاستفادة منها.

في حال رغب المستضيف تمديد تأشيرة الزيارة للزائر، كيف يمكن الحصول على هذه الخدمة؟

يمكن للمستضيف الاستفادة من هذه الخدمة بالدخول إلى حسابه في منصة أبشر، واختيار “خدماتي” ثم “الجوازات” ثم “تواصل” ثم تقديم طلب جديد وتحديد القسم والخدمة وتعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

