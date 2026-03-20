Icon

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض Icon الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة Icon عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني Icon أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت Icon استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% Icon العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف  Icon تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

ظاهرة سيغمر فيها الظلام سماء النهار بالكامل فوق المدينة

500 يوم تفصل جدة عن كسوف شمسي كلي استثنائي

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٣ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأ اليوم العد التنازلي لواحد من أبرز الأحداث الفلكية في القرن الحادي والعشرين، إذ لم يتبقَّ سوى نحو 500 يوم على ظاهرة سيغمر فيها الظلام سماء النهار بالكامل فوق مدينة جدة خلال كسوف شمسي كلي.

وبيّن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ظهر يوم الاثنين 2 أغسطس 2027 سيشهد عبور ظل القمر بدقة لافتة فوق أجزاء من العالم العربي، حيث تقع جدة في قلب مسار الكسوف الكلي، ما يؤدي إلى احتجاب قرص الشمس بالكامل خلف القمر لبضع دقائق، وتحول النهار إلى مشهد يشبه الغسق، موضحًا أن ذروة الحدث فوق المدينة ستستمر قرابة 5 دقائق و55 ثانية، ما يجعلها من أطول فترات الكسوف الكلي المتاحة للرصد خلال هذا القرن، في تجربة نادرة لا تتكرر إلا على مدى عقود.

قد يهمّك أيضاً
مخيف ونادر.. كسوف شمسي كلي في السعودية عام 2027

مخيف ونادر.. كسوف شمسي كلي في السعودية عام 2027

حلقة النار .. المملكة تشهد آخر كسوف في 2019

حلقة النار .. المملكة تشهد آخر كسوف في 2019

مرحلة الكسوف الكلي

وأكد ماجد أبو زاهرة أن مرحلة الكسوف الكلي تكشف عن ظواهر بصرية مميزة لا تُرى إلا في تلك اللحظات، من أبرزها الإكليل الشمسي، وهو الهالة الخارجية للشمس التي تظهر بخيوط ضوئية ممتدة حول القرص المحجوب، مشيرًا إلى بروز ظاهرتي خرزات بيلي وخاتم الألماس، في ومضات ضوئية خاطفة على حافة القمر نتيجة تضاريس سطحه غير المنتظمة، قبل اكتمال الظلام لفترة وجيزة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن هذا الحدث لا يقتصر على كونه ظاهرة بصرية، بل يمثل فرصة علمية مهمة لدراسة الغلاف الجوي للشمس في ظروف استثنائية، ما يجعله محط اهتمام علماء الفلك والهواة والمصورين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر لمتابعة الظاهرة، عبر تجهيز أدوات الرصد والتصوير، واستخدام نظارات ومرشحات كسوف معتمدة دوليًا لضمان سلامة العين خلال مراحل الكسوف الجزئي.
وأشار إلى أن المنطقة مرشحة لتكون وجهة عالمية لمتابعة الحدث، ما يستدعي تنسيق مواقع المشاهدة وتنظيم الفعاليات الفلكية المصاحبة استعدادًا لهذا الحدث الكوني الفريد.

يذكر أن الكسوف الشمسي الكلي يمثل لحظة استثنائية يلتقي فيها العلم بجمال الظواهر الطبيعية، حيث تتحول سماء النهار إلى مشهد كوني نادر الحدوث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد