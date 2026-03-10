96 مليون قاصد لـ الحرمين الشريفين خلال عشرين يومًا من شهر رمضان

أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين بلغ (96.638.865) قاصدًا خلال الفترة من 1 حتى 20 رمضان 1447هـ، وذلك وفق مؤشرات تشغيلية تقيس إجمالي مرات الدخول للمصليات والعمرة في مشهد يعكس المكانة الروحية والإيمانية للحرمين الشريفين والإقبال الكبير من المسلمين لأداء العبادات في هذا الشهر الفضيل.

وأفادت الهيئة أن المسجد الحرام استقبل (57.595.401) مصلٍّ أدّوا الصلوات الخمس وصلاة القيام، إضافةً إلى (15.605.086) معتمرًا.

وبيّنت أن عدد الذين أدّوا الصلوات الخمس وصلاة القيام في المسجد النبوي بلغ (21.143.259) مصلّيًا، فيما بلغ عدد المصلين في الروضة الشريفة (579.191) مصلّيًا، وعدد من قام بالسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- (1.715.928) زائرًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس الجاهزية التشغيلية العالية وتكامل منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، بما يضمن انسيابية الحركة وتهيئة بيئة تعبّدية آمنة.