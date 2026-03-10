قوة دفاع البحرين: اعتراض صاروخ باليستي إيراني اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة 5 أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر 96 مليون قاصد لـ الحرمين الشريفين خلال عشرين يومًا من شهر رمضان الخارجية القطرية: هجمات إيران استهدفت منشآت للغاز المسال جمعية “عيوني” تحصد جائزة إحسان للجمعيات الخيرية الرائدة انخفاض أسعار النفط 13% توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض #يهمك_تعرف | التأمينات: التسجيل إلزامي للموظفين والعاملين في هذه الحالة فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة
أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين بلغ (96.638.865) قاصدًا خلال الفترة من 1 حتى 20 رمضان 1447هـ، وذلك وفق مؤشرات تشغيلية تقيس إجمالي مرات الدخول للمصليات والعمرة في مشهد يعكس المكانة الروحية والإيمانية للحرمين الشريفين والإقبال الكبير من المسلمين لأداء العبادات في هذا الشهر الفضيل.
وأفادت الهيئة أن المسجد الحرام استقبل (57.595.401) مصلٍّ أدّوا الصلوات الخمس وصلاة القيام، إضافةً إلى (15.605.086) معتمرًا.
وبيّنت أن عدد الذين أدّوا الصلوات الخمس وصلاة القيام في المسجد النبوي بلغ (21.143.259) مصلّيًا، فيما بلغ عدد المصلين في الروضة الشريفة (579.191) مصلّيًا، وعدد من قام بالسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- (1.715.928) زائرًا.
وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس الجاهزية التشغيلية العالية وتكامل منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، بما يضمن انسيابية الحركة وتهيئة بيئة تعبّدية آمنة.