SVC تستثمر 4.5 مليارات ريال.. وتعزز محافظة السعودية على صدارة المنطقة في الاستثمار الجريء

كشف “تقرير الأثر” (التقرير السنوي) الصادر عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن إسهام الشركة في تحقيق منظومة الاستثمار الخاص في المملكة نقلة نوعية خلال عام 2025، في ترجمة مباشرة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار، حيث سلط التقرير الضوء على أهم إنجازات SVC وأثرها على تطور منظومة الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة، الدين الجريء، الدين الخاص) في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.

وبين التقرير أن إجمالي استثمارات SVC منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 4.5 مليارات ريال، فيما حفّزت استثماراتها التزامات من شركائها بقيمة 22 مليار ريال، أي بما يعادل 4.9 أضعاف التزام الشركة، في دلالة واضحة على دورها كمحفز رئيس وصانع سوق في منظومة الاستثمار الخاص.

وأشار التقرير أن عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة قفز إلى 65 صندوقًا استثماريًا، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من ألف شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للاستثمار لـSVC نورة السرحان أن التقرير يعكس النقلة التحولية التي تشهدها بلادنا في قطاع الاستثمار الخاص ترجمة لمبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.”

وأكدت التزام الشركة بمواصلة تطوير برامج ومنتجات استثمارية ومبادرات تنموية تستند إلى تحليل احتياجات السوق وتواكب أفضل النماذج العالمية، بما يعزز تنافسية منظومة الاستثمار الخاص السعودية ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح التقرير أن إستراتيجية الشركة أسهمت في محافظة المملكة العربية السعودية على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للسنة الثالثة على التوالي، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2025، الذي بلغ رقمًا تاريخيًا بإجمالي 6.4 مليارات ريال استثمارات في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن عدد المستثمرين في الاستثمار الجريء تضاعف ست مرات منذ تأسيس SVC في 2018، حيث لم يتجاوز عدد المستثمرين في حينه 34 مستثمرًا، ليصل عددهم إلى 200 مستثمر في عام 2025، مما يعكس عمق السوق وتوسع قاعدة المستثمرين المؤسساتيين في المملكة.

وسلط التقرير الضوء على إطلاق الشركة للنسخة الأولى من منتدى الاستثمار الخاص (PCF) كمنصة إقليمية لقيادة الحوار حول الاستثمار الخاص، حيث استقطب المنتدى 1,070 مشاركًا، و59 متحدثًا، و20 جلسة، بإجمالي وصول رقمي بلغ 7.2 ملايين شخص وظهور إعلامي تجاوز 10.5 ملايين.