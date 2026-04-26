أبها بطلًا لدوري الدرجة الأولى

حسم أبها رسميًا لقب دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2025-2026 بعد فوزه على ضيفه الباطن بنتيجة (3 – 1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم، لحساب الجولة الـ 31.

وحقق أبها اللقب قبل 3 جولات من النهاية بعدما حافظ على فارق النقاط الـ (11) بينه وبين ملاحقه الدرعية الذي حقق فوزًا على الجبيل اليوم بنتيجة (2 – 1) لحساب الجولة ذاتها، معززًا موقعه في المركز الثاني برصيد (66) نقطة، ووصل أبها إلى النقطة (77).

وكان أبها حسم في الجولة الماضية أولى بطاقات الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” للموسم المقبل 2026 – 2027، ليعود إلى دوري المحترفين بعد غياب موسمين.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها أبها بدوري الدرجة الأولى، إذ توج بلقب موسم 2018 – 2019.