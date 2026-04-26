Icon

أمطار غزيرة ورياح شديدة على الشمالية حتى العاشرة مساء  Icon جامعة الطائف: الدراسة عن بعد اليوم الاثنين في فروع رنية والخرمة وتربة Icon إزهار الزيتون في تبوك بشر بانطلاقة موسم واعد Icon تشيلسي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على ليدز Icon الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يتعادل مع تورينو Icon #يهمك_تعرف | سكني: تنبيه مسبق قبل طرح المخططات الجديدة Icon #يهمك_تعرف | مساند توضح آلية استرجاع رسوم التأشيرات الملغاة Icon #يهمك_تعرف | حالات الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش Icon سلمان للإغاثة يوزّع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
أبها بطلًا لدوري الدرجة الأولى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حسم أبها رسميًا لقب دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2025-2026 بعد فوزه على ضيفه الباطن بنتيجة (3 – 1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم، لحساب الجولة الـ 31.

وحقق أبها اللقب قبل 3 جولات من النهاية بعدما حافظ على فارق النقاط الـ (11) بينه وبين ملاحقه الدرعية الذي حقق فوزًا على الجبيل اليوم بنتيجة (2 – 1) لحساب الجولة ذاتها، معززًا موقعه في المركز الثاني برصيد (66) نقطة، ووصل أبها إلى النقطة (77).

وكان أبها حسم في الجولة الماضية أولى بطاقات الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” للموسم المقبل 2026 – 2027، ليعود إلى دوري المحترفين بعد غياب موسمين.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها أبها بدوري الدرجة الأولى، إذ توج بلقب موسم 2018 – 2019.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

