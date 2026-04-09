أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة القصيم

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من استمرار حالة أتربة مثارة على منطقة القصيم، تشمل محافظات: الرس، وأبانات، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور, ومركزي الخبراء والفوارة.

وأوضح أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10:00 صباحًا، مشيرًا إلى أن التأثيرات المصاحبة تشمل رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية يصل إلى (1 – 3) كم.