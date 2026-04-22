الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٩ مساءً
أجواء إيمانية وخدمات متكاملة تواكب طلائع الحجاج في المسجد النبوي
المواطن - واس

تستقبل المدينة المنورة خلال هذه الأيام أفواج الحجاج القادمين من مختلف دول العالم في أولى محطات رحلتهم الإيمانية، للصّلاة في المسجد النبوي، قبل انتقالهم إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة للشروع بأداء شعائر فريضة الحج.
وباشرت الجهات الحكومية في المدينة المنورة تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التي تستهدف ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، بدءًا باستقبال الرحلات الجوية التي يتصاعد وصولها تدريجيًا عبر المنفذ الجوي ضمن مبادرة “طريق مكة” وبتنظيم وإشراف وزارة الحج والعمرة، والجهات ذات العلاقة، وتقديم الرعاية والتسهيلات الميدانية والإشراف المباشر على خدمات النقل والضيافة حتى يستقر الحجاج في أماكن إقامتهم في المدينة المنورة وهم ينعمون بالسكينة والراحة.
ويواكب بداية موسم الحج تكثيف مختلف الخدمات في أرجاء المسجد النبوي الذي يعدّ الوجهة الأولى التي يقصدها الحجاج أثناء قدومهم للمدينة المنورة، إذ تركّز الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي على تهيئة المسجد لاستقبال الحجاج بطاقته القصوى، وتكثيف خدمات التنظيم والإرشاد عبر مراكز الخدمة الشاملة، وتهيئة مسارات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل شاشات الإرشاد الإلكترونية لتوعية الحجاج في مجال تسهيل الحركة وإرشادات الزيارة بعدة لغات، إضافة إلى الخدمات الدينية، والبرامج التوعوية، وترجمة الخطب، ومراكز ضيافة الأطفال، وتنظيم مواعيد الزيارة في الروضة الشريفة للرجال والنساء.
ووثّقت اليوم مشاهد لضيوف الرحمن في أرجاء المسجد النبوي وساحاته، وهم يقضون أوقاتهم في رحابه بين صلاة، وذكرٍ، ودعاء، وتلاوة في أجواء إيمانية خاشعة، تجسّد جانبًا من أوجه العناية والرعاية بضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسك الحج في أمن وسكينة واطمئنان.

