أجواء غائمة ورياح على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37 

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تقريره عن حالة الطقس في مكة المكرمة، متوقعًا -بمشيئة الله تعالى- أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا مصحوبةً برياح نشطة.
وأوضح التقرير أن درجة الحرارة العظمى تبلغ (37) درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى (28) درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو 55%.
ودعا المركز الجميع إلى متابعة التحديثات الدورية عبر قنواته الرسمية لمعرفة مستجدات حالة الطقس.