أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تقريره عن حالة الطقس في مكة المكرمة، متوقعًا -بمشيئة الله تعالى- أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع رياح نشطة.

وأوضح التقرير أن درجة الحرارة العظمى تبلغ (34) درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى (24) درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو (55) %.

ودعا المركز الجميع إلى متابعة التحديثات الدورية عبر قنواته الرسمية لمعرفة مستجدات حالة الطقس.