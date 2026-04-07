أجواء غائمة وعوالق ترابية على مكة المكرمة

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تقريره عن حالة الطقس في مكة المكرمة، متوقعًا -بمشيئة الله تعالى- أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع نشاط في العوالق الترابية التي يمكن أن تؤثر في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح التقرير أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعًا نسبيًا، إذ تبلغ الدرجة العظمى (37) درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى (25) درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو (45) %.
ودعا المركز الجميع إلى متابعة التحديثات الدورية عبر قنواته الرسمية لمعرفة مستجدات الحالة الجوية.

قد يهمّك أيضاً
فرص استثمارية سعودية أوزبكية واعدة في مكة المكرمة

فرص استثمارية سعودية أوزبكية واعدة في مكة المكرمة

أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى الجمعة 

أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى الجمعة 

إقرأ المزيد

أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى الجمعة 
السعودية

أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة...

السعودية
توقعات بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى الأحد
السعودية

توقعات بهطول أمطار على عدد من محافظات...

السعودية
فرص استثمارية سعودية أوزبكية واعدة في مكة المكرمة
السوق

فرص استثمارية سعودية أوزبكية واعدة في مكة...

السوق