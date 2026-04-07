أجواء غائمة وعوالق ترابية على مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تقريره عن حالة الطقس في مكة المكرمة، متوقعًا -بمشيئة الله تعالى- أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع نشاط في العوالق الترابية التي يمكن أن تؤثر في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح التقرير أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعًا نسبيًا، إذ تبلغ الدرجة العظمى (37) درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى (25) درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو (45) %.

