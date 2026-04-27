أجواء ممطرة تعمّ الطائف وتستقطب الأهالي والزوار

هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، صاحبتها أجواء ملبدة بالغيوم وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وأدت الحالة المطرية إلى جريان الشعاب وارتفاع منسوب المياه في الأودية، في مشاهد طبيعية خلابة أعادت النضارة والحيوية للغطاء النباتي في المناطق الجبلية والمفتوحة.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية انعكاسات الأمطار في عدد من المواقع السياحية، في حين توافد الأهالي والزوار إلى المتنزهات والمواقع البرية لمتابعة الأجواء والاستمتاع بالحالة المطرية.