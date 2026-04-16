أدوية ألزهايمر لا تحدث فرقًا يذكر لدى المرضى ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالجوف مجلس الشؤون الاقتصادية يقر توصيات بشأن التخصيص والحوكمة والسياسات الاقتصادية التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد تروي تفاصيل الحياة القديمة القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39 مزارع الموز في الباحة.. منتج زراعي يعكس تنوع البيئة والإنتاج الزراعي غرامة تصل إلى 2000 ريال.. تحذير من القيادة خارج المسارات المحددة أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء علماء يتوصلون إلى تقنية حديثة لعلاج متلازمة داون
أظهرت مراجعة حديثة أن الأدوية التي يزعم أنها تعمل على إبطاء تطوّر مرض ألزهايمر لا تحدث فرقًا يذكر لدى المرضى، بينما تزيد خطر حدوث تورّم ونزيف في الدماغ.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الخميس، عن باحثين القول: “إن تأثير هذه الأدوية على المصابين بمرض ألزهايمر والخرف في مراحلهما المبكرة، كان إما صفريًا، أو لا يذكر من الأساس”. إلا أن هناك منظمات خيرية نفت هذه النتائج، قائلة: “إن الخبراء حاولوا تعميم تأثير فئة كاملة من الأدوية من خلال الجمع بين تجارب فاشلة للأدوية وأخرى ناجحة أجريت مؤخرًا”.
وترتبط الأدوية المضادة للأميلويد بالبروتين الذي يتراكم في دماغ مرضى ألزهايمر، ما يؤدي إلى إزالة الترسبات وإبطاء التدهور المعرفي. ولكن إيدو ريتشارد، أستاذ علم الأعصاب في المركز الطبي بجامعة “رادبود” في هولندا، ذكر أن فريقه لاحظ أن نتائج التجارب التي أجريت على مدار العقدين الماضيين “غير متسقة”.