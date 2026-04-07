على كل ذي ضمير أن يتبنى السلام ويركز على الدبلوماسية

أردوغان: موقف إيران تجاه الدول الشقيقة في المنطقة ليس صائبا

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الثلاثاء، أن أنقرة لا تُقرّ أي أعمال تهدف إلى تدمير إيران تدميرا كاملا.

وأوضح أردوغان أن تركيا لا ترى موقف إيران تجاه الدول الشقيقة في المنطقة صائبا، وأن على كل ذي ضمير أن يتبنى السلام ويركز على الدبلوماسية.

قد يهمّك أيضاً
قطر تطالب بضمانات دولية لأي اتفاق مع إيران

قطر تطالب بضمانات دولية لأي اتفاق مع إيران

مسؤول أمريكي: قصفنا 50 هدفًا في جزيرة خارك الإيرانية

مسؤول أمريكي: قصفنا 50 هدفًا في جزيرة خارك الإيرانية

وذكر الرئيس التركي خلال المكالمة التي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية أنه إذا لم يتم ردع انتهاك إسرائيل للقانون في غزة وغيرها، فستظل المنطقة تتوق إلى السلام.

كما أكد على أن تركيا ترى أنه من المهم للمجتمع الدولي أن يأخذ إحياء المفاوضات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية على محمل الجد وأن يولي اهتماماً أكبر للاتصالات السلمية.

وأشار أردوغان إلى أن التضامن الذي أبدته تركيا وإسبانيا في جميع المجالات ولا سيما الدفاع، يحظى بترحيب شعبي البلدين، وأنهما يهدفان إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

إقرأ المزيد

قطر تحذر من نشر قوات برية أمريكية في إيران: لا نريد مزيد من زعزعة الاستقرار
العالم

قطر تحذر من نشر قوات برية أمريكية...

العالم
هجوم أمريكي – إسرائيلي يستهدف مصنع إسمنت جنوب إيران
العالم

هجوم أمريكي – إسرائيلي يستهدف مصنع إسمنت...

العالم
تفاصيل عن جهاز أنقذ الطيار الأمريكي في إيران
العالم

تفاصيل عن جهاز أنقذ الطيار الأمريكي في...

العالم
قطر تطالب بضمانات دولية لأي اتفاق مع إيران
العالم

قطر تطالب بضمانات دولية لأي اتفاق مع...

العالم
الدفاع القطرية تعلن التصدي بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة من إيران
العالم

الدفاع القطرية تعلن التصدي بنجاح لهجوم بطائرات...

العالم
الإمارات: تعاملنا مع 5 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيرة
العالم

الإمارات: تعاملنا مع 5 صواريخ باليستية و35...

العالم
البنتاغون يضاعف أسطول الطائرات الهجومية A-10 في المنطقة
العالم

البنتاغون يضاعف أسطول الطائرات الهجومية A-10 في...

العالم
هجوم بطائرتين مسيرتين على مركز الدعم الأمريكي بمطار بغداد
العالم

هجوم بطائرتين مسيرتين على مركز الدعم الأمريكي...

العالم