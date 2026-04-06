Icon

اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية Icon سلمان للإغاثة يدشن مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرفق اجتماعية في ريف دمشق Icon #يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد Icon النصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأخدود Icon أتالانتا يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي Icon عبدالعزيز بن سلمان: الموارد قد تكون نعمة أو نقمة وفق طريقة استخدامها Icon وزارة المالية تطلق برنامج الرقابة الذاتية لتمكين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة الرقابة  Icon وظائف شاغرة بـ بنك الخليج الدولي Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
بعد رحلة تستغرق عدة أشهر

أسراب سمك الحريد تظهر على شواطئ جزر فرسان

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ مساءً
أسراب سمك الحريد تظهر على شواطئ جزر فرسان
المواطن - واس

بعد رحلةٍ تستغرق عدة أشهر، من أعماق المحيط الهندي إلى بحر العرب، ومن ثم إلى البحر الأحمر، ليصل إلى شواطئ فرسان الحالمة، ظهرت أسراب أسماك الحريد قبالة شواطئ جزر فرسان في ظاهرةٍ تحدث مرة كل عام؛ إذ يحط رحاله تحديدًا في شاطئ “الحصيص”، ليضع بيوضه في المياه الضحلة والدافئة التي تساعد على عملية التبييض؛ مما يُعد إحدى العجائب التي تزخر بها فرسان دون غيرها من جزر العالم.

ويُعد سمك الحريد، المعروف بسمك الببغاء، أحد أبرز الكائنات البحرية وأكثرها تنوعًا، ويعيش في الأعماق البحرية بين الشعاب المرجانية؛ مما يجعله جزءًا حيويًا من النظام البيئي البحري، ويُعرف هذا السمك بأشكاله المميزة وفمه الذي يشبه منقار الببغاء، إلى جانب ألوانه الزاهية التي تعكس جماله الفريد، كما أنه يوجد في بيئاتٍ غنيةٍ بالمرجان، ويوجد منه أكثر من (90) نوعًا، كلٌّ منها يتمتع بأشكالٍ وألوانٍ مختلفة.

وتُعد فرسان مسرحًا لحدثٍ فريدٍ يُعرف بتجمع سمك الحريد في مجموعاتٍ ضخمة؛ إذ يمتلك الفرسانيون مهارةً في تحديد موعد ظهور الحريد، بالاعتماد على رائحةٍ مميزةٍ تتسلل من الشاطئ بعد مغرب شمس اليوم الخامس عشر من الشهر القمري، ويُشكّل صيده مناسبةً احتفاليةً سنويةً في نهاية شهر أبريل، وهو تقليدٌ شعبي يعكس موروثًا ثقافيًا قديمًا، ويُعد فرصةً سعيدةً يحتفل بها سكان فرسان منذ قرون.

وأنهت محافظة جزر فرسان، بإشرافٍ مباشرٍ من إمارة منطقة جازان، استعداداتها لإطلاق فعاليات “ليالي الحريد (22)”، يوم الخميس القادم، بالتكامل بين عددٍ من الجهات، في حدثٍ احتفالي يُبرز الجزر بصفتها وجهةً سياحيةً واعدةً ذات مستقبلٍ مشرقٍ في مجالي السياحة والاستثمار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد