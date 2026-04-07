أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا

تواصل أسعار الوقود ارتفاعها في ألمانيا رغم تطبيق ما يعرف باسم “قاعدة الساعة 12″، حيث أعلن نادي السيارات الألماني اليوم، أن الديزل سجّل مستويات قياسية جديدة لليوم السادس على التوالي، كما اقترب سعر البنزين أيضًا من الرقم القياسي المسجّل بمارس 2022. وبلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع “سوبر إي10” الأرخص والشائع على مستوى ألمانيا أمس 2192 يورو، أي أقل بمقدار 1.1 سنت من الرقم القياسي المسجّل في 2022، فيما بلغ سعر لتر الديزل 2.443 يورو. وبالمقارنة مع آخر يوم قبل تطبيق قاعدة الساعة 12 في الأول من أبريل الجاري، ارتفع سعر “إي10″ منذ ذلك الحين بمقدار 8.5 سنتات لكل لتر، والديزل بمقدار 12.7 سنتًا، أما مقارنة بآخر يوم قبل اندلاع الحرب، فقد كانت الزيادة أكبر بكثير، حيث بلغت أكثر من 41 سنتًا لـ”إي10” ونحو 70 سنتًا للديزل.

وبموجب القاعدة الجديدة، لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يوميًا، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية.