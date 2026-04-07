Icon

مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا Icon الكباث.. لؤلؤة صيفية تتدلى من أشجار الأراك في جازان Icon ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية Icon السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس Icon ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR Icon ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك  Icon أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا Icon المرور: مباشرة حادث بريدة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتسبب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٧ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل أسعار الوقود ارتفاعها في ألمانيا رغم تطبيق ما يعرف باسم “قاعدة الساعة 12″، حيث أعلن نادي السيارات الألماني اليوم، أن الديزل سجّل مستويات قياسية جديدة لليوم السادس على التوالي، كما اقترب سعر البنزين أيضًا من الرقم القياسي المسجّل بمارس 2022. وبلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع “سوبر إي10” الأرخص والشائع على مستوى ألمانيا أمس 2192 يورو، أي أقل بمقدار 1.1 سنت من الرقم القياسي المسجّل في 2022، فيما بلغ سعر لتر الديزل 2.443 يورو. وبالمقارنة مع آخر يوم قبل تطبيق قاعدة الساعة 12 في الأول من أبريل الجاري، ارتفع سعر “إي10″ منذ ذلك الحين بمقدار 8.5 سنتات لكل لتر، والديزل بمقدار 12.7 سنتًا، أما مقارنة بآخر يوم قبل اندلاع الحرب، فقد كانت الزيادة أكبر بكثير، حيث بلغت أكثر من 41 سنتًا لـ”إي10” ونحو 70 سنتًا للديزل.
وبموجب القاعدة الجديدة، لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يوميًا، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية.

ألمانيا تحدد رفع أسعار الوقود لمرة واحدة يوميًا

معدل التضخم في ألمانيا يصل 2.7% خلال مارس 2026

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

