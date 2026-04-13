أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ قرابة أسبوع، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار، مما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 4694.30 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى يسجله منذ السابع من شهر أبريل الجاري، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.4% لتستقر عند 4717.80 دولارًا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% لتصل إلى 74.45 دولارًا للأوقية، كما نزل البلاتين بنسبة 1.3% ليبلغ 2019.35 دولارًا، في حين سجل البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 1531.50 دولارًا.

