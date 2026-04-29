أسعار الذهب تواصل التراجع وسط مخاوف التضخم

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، بعد أن ألقت مخاوف التضخم المرتبطة بالصراع المستمر في الشرق الأوسط بظلالها على توقعات السياسة النقدية، في حين انصب التركيز أيضا على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 4550.39 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهر.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدًا بالمئة إلى 4563.30 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 71.75 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1886.53 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1458.75 دولارًا.
