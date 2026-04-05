شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، فقد استقر سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في السعودية مسجلاً 493.25 ريال.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في السعودية، 563.75 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في السعودية، 516.75 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في السعودية، 422.75 ريال.