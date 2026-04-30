أسعار النفط تواصل الارتفاع الاقتصاد السعودي ينمو 2.8% في الربع الأول من 2026 ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من رئيس رواندا ورئيسة وزراء اليابان توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول مع غبار على عدة مناطق أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز لقطات لهطول أمطار على المنطقة الشرقية بالفيديو.. القادسية يفوز على الرياض برباعية في دوري روشن الأمم المتحدة: حرب إيران تدفع 30 مليون شخص إلى براثن الفقر المركزي السعودي: 225 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 12.07 مليار ريال النصر يفوز على الأهلي ويعزز صدارته لـ دوري روشن
واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس، وسط مخاوف من استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.91 دولار أو 1.62 بالمئة إلى 119.94 دولارًا للبرميل بعد أن قفزت 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 63 سنتًا أو 0.59 بالمئة إلى 107.51 دولارات للبرميل بعد أن صعدت سبعة بالمئة في الجلسة السابقة.