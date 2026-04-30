أسعار النفط تواصل الارتفاع

واصلت أسعار ‌النفط ارتفاعها اليوم الخميس، وسط مخاوف ⁠من استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة ⁠لخام برنت تسليم يونيو 1.91 دولار أو 1.62 بالمئة إلى 119.94 دولارًا للبرميل بعد أن قفزت 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 63 سنتًا أو 0.59 بالمئة إلى 107.51 دولارات للبرميل بعد أن صعدت سبعة بالمئة ⁠في الجلسة السابقة.