أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل تناول طعامه دون اكتراث

وثق مقطع فيديو أغرب لقطة بحادث إطلاق النار بحفل عشاء البيت الأبيض، حيث واصل مسن تناول طعامه دون اكتراث لما يحدث حوله من هلع وإجلاء للموجودين.

الرجل الوحيد الذي لم يهمه إطلاق النار ولا الفوضى التي حدثت في عشاء مراسلي البيت الأبيض بل ظل يتناول عشاءه بكل هدوء وكأن لم يحدث شي . pic.twitter.com/q2OD7MN9K0 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) April 26, 2026

إطلاق نار في البيت الأبيض

ووقع مساء أمس السبت 25 أبريل 2026 حادث أمني خطير خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي الذي أقيم في فندق واشنطن هيلتون بالعاصمة الأمريكية. اقتحم مشتبه به مسلح بأسلحة نارية وسكاكين منطقة التفتيش الأمني خارج القاعة الرئيسية، وأطلق النار باتجاه أحد عناصر الخدمة السرية، مما أدى إلى إصابة الضابط برصاصة في السترة الواقية من الرصاص دون إصابات خطيرة.

وانتشرت حالة من الذعر داخل القاعة الكبرى، حيث اختبأ العديد من الضيوف تحت الطاولات، وسُمع دوي عدة طلقات نارية. تم إجلاء الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، ونائب الرئيس جي دي فانس، وعدد من كبار المسؤولين بسرعة فائقة تحت حماية مشددة من الخدمة السرية. وكان من بين المُجلين وزير الدفاع (وزير الحرب) بيت هيغسيث، الذي شوهد وهو يغادر القاعة محاطاً بالحراسة.

ألغي الحفل رسمياً بعد الحادث، وأكد الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي لاحق أن جميع المحميين بخير، مشيداً بشجاعة عناصر الخدمة السرية. يُعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة التهديدات الأمنية التي تواجهها الإدارة الأمريكية، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المشتبه به.