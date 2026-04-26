Icon

أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل تناول طعامه دون اكتراث Icon موعد محاكمة مطلق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض Icon لحظة مغادرة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث حفل البيت الأبيض Icon ديوان المظالم يصدر مجموعة أحكام إدارية في قضايا الملكية الفكرية Icon انهيار مبنى خالٍ بحي الهجلة في مكة المكرمة Icon ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: سياساتي تجعلني هدفًا Icon ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: لن تثنيني عن الانتصار فيما يتعلق بإيران Icon تحديد النطاق السعري لطرح “دار البلد” في “تاسي” بين 9.25 و9.75 ريال للسهم Icon تفاصيل حادثة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب.. فزع وإطلاق نار Icon “بترورابغ” تحقق 1.5 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول من 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل تناول طعامه دون اكتراث

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو أغرب لقطة بحادث إطلاق النار بحفل عشاء البيت الأبيض، حيث واصل مسن تناول طعامه دون اكتراث لما يحدث حوله من هلع وإجلاء للموجودين.

إطلاق نار في البيت الأبيض

ووقع مساء أمس السبت 25 أبريل 2026 حادث أمني خطير خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي الذي أقيم في فندق واشنطن هيلتون بالعاصمة الأمريكية. اقتحم مشتبه به مسلح بأسلحة نارية وسكاكين منطقة التفتيش الأمني خارج القاعة الرئيسية، وأطلق النار باتجاه أحد عناصر الخدمة السرية، مما أدى إلى إصابة الضابط برصاصة في السترة الواقية من الرصاص دون إصابات خطيرة.

وانتشرت حالة من الذعر داخل القاعة الكبرى، حيث اختبأ العديد من الضيوف تحت الطاولات، وسُمع دوي عدة طلقات نارية. تم إجلاء الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، ونائب الرئيس جي دي فانس، وعدد من كبار المسؤولين بسرعة فائقة تحت حماية مشددة من الخدمة السرية. وكان من بين المُجلين وزير الدفاع (وزير الحرب) بيت هيغسيث، الذي شوهد وهو يغادر القاعة محاطاً بالحراسة.

ألغي الحفل رسمياً بعد الحادث، وأكد الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي لاحق أن جميع المحميين بخير، مشيداً بشجاعة عناصر الخدمة السرية. يُعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة التهديدات الأمنية التي تواجهها الإدارة الأمريكية، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المشتبه به.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

