أكاديمية طويق تفتح باب التسجيل في البرنامج الأكاديمي

أعلنت أكاديمية طويق بالشراكة مع (Apple) عن بدء التسجيل في برنامجها الأكاديمي المقام بهدف تنمية المهارات التقنية وتمكين الكفاءات والمواهب من ابتكار حلول تقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات آبل الحديثة، وذلك في مقرها بمدينة الرياض، في شهر أغسطس المقبل لمدة تسعة أشهر.

ويستهدف البرنامج مختلف الفئات العمرية في مختلف التخصّصات والمجالات، في خطوة تسهم في توسيع فرص النمو أمام جميع الراغبات في تطوير تطبيقات وحلول مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتقنيات آبل المتقدمة، ضمن بيئة تعليمية محفّزة قائمة على التحديات والعمل الجماعي، بما يعزز قدرة الطالبات على تحويل أفكارهن إلى مشاريع تقنية قابلة للنمو.

قد يهمّك أيضاً
أكاديمية طويق تقيم “برنامج طويق للتوظيف”

أكاديمية طويق تقيم “برنامج طويق للتوظيف”

أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25”

أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25”

ويقدّم البرنامج حزمة من المزايا تشمل توفير أحدث تقنيات الأجهزة، إضافة إلى مكافأة مالية ودعم فرص تطوير المشاريع وتحويلها إلى فرص استثمارية خلال فترة التدريب، وأتاحت الأكاديمية التسجيل في البرنامج عبر موقعها الإلكتروني: https://s.tuwaiq.edu.sa/Kfkek.

يُشار إلى أن أكاديمية مطوري آبل بالشراكة مع طويق، تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أسهمت الشراكة في تخريج العديد من القدرات والكفاءات المتخصصة في مجالات تطوير التطبيقات وبناء الحلول التقنيّة.

