أكثر من 109 آلاف مستفيدة من البرامج والخدمات النسائية بالمسجد الحرام

قدّمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة متكاملة من البرامج والخدمات النسائية في المسجد الحرام في شهر مارس الماضي، استفادت منها أكثر من (109,363) مستفيدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لإثراء التجربة الإيمانية للقاصدات، وتعزيز الوعي الديني والمعرفي لزائرات بيت الله الحرام.

وشملت الخدمات برامج التوعية والإرشاد، التي استفادت منها (59,569) مستفيدة، إلى جانب حلقات القرآن الكريم التي بلغ عدد المستفيدات منها (34,260) مستفيدة، ضمن برامج تعليمية تسعى إلى ترسيخ القيم القرآنية وتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى.

كما بلغ عدد المستفيدات من الدروس العلمية (21,936) مستفيدة، قدّمتها نخبة من المختصات في العلوم الشرعية، فيما استفادت (3,148) مستفيدة من خدمة الإجابة عن الاستفسارات الشرعية عبر منصات الإرشاد المباشر داخل المسجد الحرام.

وفي جانب العمل التطوعي، استقطبت البرامج النسائية (8,327) مستفيدة ضمن مبادرات التطوع، التي تسهم في دعم منظومة الخدمات المقدمة للقاصدات، وتعزيز قيم العطاء والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه الجهود ضمن رسالة رئاسة الشؤون الدينية الهادفة إلى تقديم برامج علمية وتوعوية وإرشادية متكاملة، بما يعزّز الأجواء التعبدية داخل المسجد الحرام، ويمكّن القاصدات من أداء عباداتهن في بيئة إيمانية منظمة، تعكس ما توليه المملكة من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.