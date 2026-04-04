Icon

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا Icon مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل Icon تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط Icon الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن Icon مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب Icon ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير Icon أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أكثر من 109 آلاف مستفيدة من البرامج والخدمات النسائية بالمسجد الحرام

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٢ مساءً
أكثر من 109 آلاف مستفيدة من البرامج والخدمات النسائية بالمسجد الحرام

مواضيع ذات علاقة

 

قدّمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة متكاملة من البرامج والخدمات النسائية في المسجد الحرام في شهر مارس الماضي، استفادت منها أكثر من (109,363) مستفيدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لإثراء التجربة الإيمانية للقاصدات، وتعزيز الوعي الديني والمعرفي لزائرات بيت الله الحرام.
وشملت الخدمات برامج التوعية والإرشاد، التي استفادت منها (59,569) مستفيدة، إلى جانب حلقات القرآن الكريم التي بلغ عدد المستفيدات منها (34,260) مستفيدة، ضمن برامج تعليمية تسعى إلى ترسيخ القيم القرآنية وتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى.
كما بلغ عدد المستفيدات من الدروس العلمية (21,936) مستفيدة، قدّمتها نخبة من المختصات في العلوم الشرعية، فيما استفادت (3,148) مستفيدة من خدمة الإجابة عن الاستفسارات الشرعية عبر منصات الإرشاد المباشر داخل المسجد الحرام.
وفي جانب العمل التطوعي، استقطبت البرامج النسائية (8,327) مستفيدة ضمن مبادرات التطوع، التي تسهم في دعم منظومة الخدمات المقدمة للقاصدات، وتعزيز قيم العطاء والمشاركة المجتمعية.
وتأتي هذه الجهود ضمن رسالة رئاسة الشؤون الدينية الهادفة إلى تقديم برامج علمية وتوعوية وإرشادية متكاملة، بما يعزّز الأجواء التعبدية داخل المسجد الحرام، ويمكّن القاصدات من أداء عباداتهن في بيئة إيمانية منظمة، تعكس ما توليه المملكة من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

