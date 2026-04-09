أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال مارس

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للطرق إصدار أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال شهر مارس الماضي؛ في إطار جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز سلامة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعكس الدور التنظيمي والإشرافي الذي تضطلع به الهيئة على قطاع الطرق وفق المعايير والإجراءات المعتمدة.

وأوضحت أن إجمالي التصاريح الصادرة بلغ 4892 تصريحًا توزعت بين 4535 تصريحًا للحمولات الاستثنائية، و251 تصريحًا للحفر، و6 تصاريح لتمديد الحفر، إضافة إلى 100 طلب لإخلاء الطرف، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس فاعلية خدمة إصدار التصاريح على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني، التي أتاحتها عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف تسهيل إجراءات التقديم ورفع مستوى السلامة وتحسين تجربة المستفيدين من الشركات والجهات ذات العلاقة.

وأكدت “هيئة الطرق” أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لدورها في تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، وبما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية لشبكة الطرق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة عليها، إلى جانب دعم مستهدفات القطاع في الارتقاء بمستوى السلامة المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة على الطرق.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، وفي مقدمتها الوصول بالمملكة إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، فضلًا عن تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستويات متقدمة في الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

