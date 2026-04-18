أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم

كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم السبت، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من 3 صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.
ونقل أكسيوس عن مسئولين أمريكيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصرا من الخطة يخضع للمناقشة حاليا يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.