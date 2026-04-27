فيصل بن فرحان يبحث جهود التهدئة في المنطقة مع نظيره الإيراني | أكسيوس: إيران قدمت مقترحاً لأمريكا بشأن مضيق هرمز وإنهاء الحرب | مقتل وزير دفاع مالي في هجوم إرهابي | امتلاك حقوق الملكية الفكرية يرفع قيمة المنشآت 65% | الذهب ينخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% | أبها بطلًا لدوري الدرجة الأولى

أكسيوس: إيران قدمت مقترحاً لأمريكا بشأن مضيق هرمز وإنهاء الحرب

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
أكسيوس: إيران قدمت مقترحاً لأمريكا بشأن مضيق هرمز وإنهاء الحرب
المواطن - فريق التحرير

أوضح موقع “أكسيوس” الإخباري نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين أن إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحاً جديداً إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. يشمل المقترح إرجاء المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

أزمة مضيق هرمز

وأكد الموقع نقلاً عن مصادره أن باكستان قدمت للولايات المتحدة مقترحات إيران الأخيرة، موضحاً أن إيران تقترح “حل أزمة هرمز والحصار” أولاً مع تمديد وقف النار “لفترة طويلة”.

وبحسب مصادر “أكسيوس”، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي للوسطاء أنه لا يوجد توافق داخل القيادة الإيرانية على تلبية مطالب واشنطن النووية، أو كيفية تلبية مطالبها الأخرى.

في المقابل، نقل الموقع عن مصادره قولها إنه “ليس من الواضح مدى استعداد البيت الأبيض لبحث مقترحات إيران” الجديدة، بينما أكد مسؤول أميركي لـ”أكسيوس” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “سيعقد اليوم اجتماعاً في غرفة العمليات وسيبحث مع فريق الأمن القومي الخيارات بشأن إيران”.

في هذا السياق، أكد مسؤول في البيت الأبيض لموقع “أكسيوس” أن واشنطن لن تبرم صفقة مع إيران لا تضمن منع حصولها على سلاح نووي”.

