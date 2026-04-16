ألمانيا: مستعدون للمشاركة في مهمة لتأمين مضيق هرمز

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، اليوم الخميس، أن ألمانيا مستعدة للمشاركة في مهمة محتملة لتأمين مضيق هرمز، وذلك من خلال تقديم خبراتها في إزالة الألغام والمراقبة البحرية.

وأفادت التقارير أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيطرح هذا المقترح غداً الجمعة خلال اجتماع في باريس مع زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

قد يهمّك أيضاً
هيئة التجارة البحرية البريطانية: التهديد البحري في مضيق هرمز عند مستوى حرج

هيئة التجارة البحرية البريطانية: التهديد البحري في مضيق هرمز عند مستوى حرج

حصار مضيق هرمز.. 6 سفن تعود إلى موانئها خلال أول 24 ساعة

حصار مضيق هرمز.. 6 سفن تعود إلى موانئها خلال أول 24 ساعة

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى أكبر تعطيل على الإطلاق لإمدادات النفط والغاز العالمية بسبب عرقلة طهران لحركة الملاحة عبر المضيق.

وتقطعت السبل بمئات الناقلات والسفن الأخرى فضلاً عن 20 ألف بحار داخل الخليج منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط). ودخل وقف إطلاق النار الذي يمتد أسبوعين حيز التنفيذ في الثامن من أبريل (نيسان)، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الحرب تقترب من نهايتها، لكن السيطرة على مضيق هرمز تظل قضية محورية في المفاوضات.

إقرأ المزيد

الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل خطير وغير مسؤول
العالم

الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل...

العالم
الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ورفض الرسوم
العالم

الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية...

العالم
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
العالم

المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد...

العالم
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في...

العالم
هيئة التجارة البحرية البريطانية: التهديد البحري في مضيق هرمز عند مستوى حرج
العالم

هيئة التجارة البحرية البريطانية: التهديد البحري في...

العالم
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
العالم

القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام...

العالم
المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي
العالم

المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق...

العالم
سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران
العالم

سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة...

العالم