ألمانيا: مستعدون للمشاركة في مهمة لتأمين مضيق هرمز

أكدت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، اليوم الخميس، أن ألمانيا مستعدة للمشاركة في مهمة محتملة لتأمين مضيق هرمز، وذلك من خلال تقديم خبراتها في إزالة الألغام والمراقبة البحرية.
وأفادت التقارير أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيطرح هذا المقترح غداً الجمعة خلال اجتماع في باريس مع زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى أكبر تعطيل على الإطلاق لإمدادات النفط والغاز العالمية بسبب عرقلة طهران لحركة الملاحة عبر المضيق.
وتقطعت السبل بمئات الناقلات والسفن الأخرى فضلاً عن 20 ألف بحار داخل الخليج منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط). ودخل وقف إطلاق النار الذي يمتد أسبوعين حيز التنفيذ في الثامن من أبريل (نيسان)، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الحرب تقترب من نهايتها، لكن السيطرة على مضيق هرمز تظل قضية محورية في المفاوضات.