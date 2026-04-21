أمانة الحدود الشمالية تطرح 30 فرصة استثمارية في طريف

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف اليوم، طرح 30 فرصة استثمارية متنوعة في مواقع متعددة عبر منصة “فرص”.
وأوضحت الأمانة أنَّ الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وترميم وصيانة 24 ورشة سيارات خفيفة، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة ورشتين للحدادة، وورشة نجارة، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مستودع، وترميم وتشغيل وصيانة حديقة عامة، وتشغيل وصيانة شاشة إعلانية إلكترونية.
وبيّنت أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات وزارة البلديات والإسكان، وتطوير منظومة الاستثمارات، وتنمية الإيرادات، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الرفاهية والأمان، وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية الاستثمار في القطاع البلدي وتحقيق الاستدامة.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة عبر الدخول إلى بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.