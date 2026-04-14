أمانة الرياض تواصل أعمالها خلال الحالة المطرية وتستقبل البلاغات على مدار الساعة

تواصل أمانة منطقة الرياض أعمالها الميدانية في التعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها المدينة، ضمن خطة تشغيلية على مدار الساعة، شملت رصد مواقع تجمّع المياه ومعالجتها بشكل فوري، مع الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في مختلف المحاور.

وسجلت الحالة المطرية هطول أمطار تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة، حيث انتشرت الفرق الميدانية في مواقع عدة شملت مختلف الأحياء والطرق الرئيسة.

وتواصل الأمانة استقبال البلاغات والطلبات عبر تطبيقها “مدينتي” ومركز الاتصال 940، مع متابعة الحالة المطرية عبر منظومة تشغيلية متكاملة، بما يدعم سرعة الاستجابة وكفاءة المعالجة الميدانية.

وتأتي هذه الجهود لتعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع كفاءة إدارة الحالات المطرية، بما يدعم استمرارية الخدمات انسجامًا مع رؤية الأمانة في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.