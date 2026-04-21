أمانة العاصمة المقدسة ترفع جاهزية الطرق والمرافق استعدادًا لموسم حج 1447هـ

استكملت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الميدانية لرفع جاهزية شبكة الطرق والمرافق العامة استعدادًا لموسم حج 1447هـ، عبر تنفيذ برامج تشغيل وصيانة شاملة تستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة المشهد الحضري في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ونفّذت الأمانة خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من أعمال التأهيل والتطوير، شملت (45,800 م²) من أعمال السفلتة، و(1,806 م²) من أعمال الإنترلوك، إضافة إلى (2,829 م²) لصيانة الأسطح الخرسانية، و(6,453 م²) من أعمال غسيل وتنظيف الأنفاق؛ بما يعزّز جاهزية المحاور الحيوية المؤدية إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، ويرفع كفاءة البنية التحتية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأنجزت الأمانة صيانة (1,940) عمود إنارة، و(72) دورة مياه، إلى جانب تنفيذ أعمال تحسين بيئي شملت زراعة (13,500 م²) من النجيل الطبيعي، وغرس (1,740) شجرة، و(1,500) شتلة مزهرة؛ دعمًا لجهود الارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة.

وضمن إطار الاستعدادات الموسمية، تواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ برنامج متكامل لصيانة وتأهيل الطرق والمحاور الرئيسة، يشمل أعمال الكشط والسفلتة، وصيانة الأرصفة والأنفاق والجسور، وإعادة طلاء العلامات المرورية، إلى جانب معالجة الحفر والتشققات والقطوعات، وإصلاح الهبوطات؛ لضمان سلامة مستخدمي الطرق من ضيوف الرحمن.

وعملت الأمانة في الوقت ذاته على فتح طرق جديدة، والاستفادة من الأجزاء المنجزة في عددٍ من المشاريع التطويرية؛ بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية، وتخفيف الضغط على المحاور الحيوية خلال الموسم.

وتعتمد الأمانة في جهودها على شبكة واسعة من البنية التحتية تشمل (73,869,341 م²) من الطرق في مكة المكرمة بطول (11,303,114) مترًا طوليًا، إضافة إلى (4,688,386 م²) من الطرق في المشاعر المقدسة بطول (274,832) مترًا طوليًا، وتشرف على منظومة إنارة تضم (145,000) عمودٍ وبرج إنارة في مكة المكرمة، و(5,000) عمود في المشاعر المقدسة، إلى جانب شبكة من الجسور تشمل (123) جسرًا في مكة، و(20) جسرًا في المشاعر؛ مما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان جاهزية الطرق، ورفع مستوى السلامة والانسيابية خلال موسم الحج.

وأكدت الأمانة أن أعمال التطوير مستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الطرق؛ بما يضمن طرقًا أكثر أمانًا وانسيابية، ويعزّز تجربة ضيوف الرحمن خلال رحلة الحج.