القتل تعزيرًا لـ مواطن أنهى حياة زوجته بضربها وحرقها في الشرقية

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمبنى فندقي تجاري بجوار المسجد النبوي

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير:

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصتين استثماريتين لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى فندقي تجاري ومجمع سكن عمّال، وذلك ضمن جهودها لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات السياحية والصناعية في المدينة المنورة.
وتشمل الفرصة الأولى إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى فندقي تجاري في حي بني معاوية، على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، على مساحة تبلغ نحو 2,856.62 مترًا مربعًا، وبمدة عقد تصل إلى 25 سنة، مع فترة سماح تبلغ 30 شهرًا، حيث يقع المشروع في موقع إستراتيجي يبعد دقائق معدودة عن المسجد النبوي الشريف، ويرتبط بمحور حيوي متصل بالمنطقة المركزية، إضافة إلى وقوعه ضمن نطاق حضري متعدد الأنشطة يشهد حركة مستمرة من الزوار والمعتمرين على مدار العام، ما يعزز فرص تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
كما تشمل الفرصة الثانية إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع سكن عمّال في حي ورقان، على تقاطع طريق إبراهيم بن أبي اليمان مع طريق إبراهيم بن عبد الملك المؤذن البرهان، على مساحة تبلغ نحو 10,600.26 متر مربع، وبمدة عقد تصل إلى 25 سنة، مع فترة سماح تبلغ 30 شهرًا، ويهدف المشروع إلى توفير حلول سكنية منظمة وآمنة بالقرب من المصانع والمنشآت التشغيلية، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية للعاملين ورفع كفاءة التشغيل واستدامة الأنشطة الإنتاجية.
وأكدت الأمانة أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن إستراتيجيتها لتنمية الاستثمار، وتعزيز جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية والتقدم لها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».

