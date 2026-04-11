السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٢ مساءً
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصتين استثماريتين لمبنى فندقي تجاري وحديقة
المواطن - فريق التحرير

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصتين استثماريتين لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى فندقي تجاري وحديقة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الاستثمار وتحسين جودة الحياة بالمنطقة.

وتشمل الفرصة الأولى إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى فندقي تجاري في حي المصانع، على مساحة تبلغ 1,752 مترًا مربعًا، ضمن الأنشطة السياحية، وبمدة عقد تصل إلى 25 سنة، فيما حُدد موعد فتح المظاريف في 28 أبريل 2026، ويأتي المشروع في إطار دعم القطاع السياحي وتوفير مرافق ضيافة وخدمات تجارية متكاملة.

وتشمل الفرصة الثانية إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة في حي الظاهرة على تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق إسحاق بن موسى بن يزيد، حيث يتميز الموقع بكثافة سكانية عالية وتنوع في الأنشطة التجارية المجاورة، إضافة إلى سهولة الوصول عبر الطرق الرئيسة.

وتمكّن الفرصة المستثمرين في مشروع الحديقة من استثمار 25% من إجمالي المساحة في الأنشطة التجارية والتعليمية والصحية والرياضية؛ بما يسهم في تنوع الخدمات المقدمة وتعزيز تكامل المرافق داخل المشروع.

وأوضحت الأمانة أن مساحة مشروع الحديقة تبلغ نحو 2,076 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة عقد الاستثمار 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية والتقدم لها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

