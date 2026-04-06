أمانة المدينة المنورة تطرح فرصتين استثماريتين لتعزيز الخدمات والتنمية الحضرية

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٢ مساءً
المواطن - واس

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصتين استثماريتين في قطاعات خدمية وتجارية، ضمن جهودها الرامية إلى دعم التنمية الحضرية، ورفع جودة الحياة، وتحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة.
وشملت الفرصة الأولى إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات بمخطط إسكان العاقول، بهدف مواكبة التوسع العمراني في المخططات الحديثة، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات السكان اليومية.
وأوضحت الأمانة أن الموقع يتميز بسهولة الوصول عبر شبكة الطرق الرئيسة، وملاءمته للأنشطة التجارية والمطاعم والمقاهي داخل مجتمع سكني قيد التطوير، بما يعزز من فرص نجاح المشروع ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة، مشيرةً إلى أن مدة العقد تمتد إلى خمس عشرة سنة.
وتضمنت الفرصة الثانية إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة معارض لبيع السيارات، ضمن توجه يستهدف تطوير وجهة متكاملة تجمع كفاءة العرض وتكامل الخدمات المساندة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتنظيم نشاط بيع المركبات.
وبيّنت الأمانة أن مدة العقد لهذه الفرصة تبلغ خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 319 ألف متر مربع، بما يتيح للمستثمرين تشغيل المشاريع وفق معايير حديثة تواكب متطلبات السوق.
ودعت الأمانة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص والتقديم عبر بوابة «فرص» للاستثمار في المدن السعودية.

