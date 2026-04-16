Icon

أمانة جازان تنفّذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في المضايا Icon أدوية ألزهايمر لا تحدث فرقًا يذكر لدى المرضى Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالجوف Icon مجلس الشؤون الاقتصادية يقر توصيات بشأن التخصيص والحوكمة والسياسات الاقتصادية Icon التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد تروي تفاصيل الحياة القديمة Icon القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة Icon رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39 Icon مزارع الموز في الباحة.. منتج زراعي يعكس تنوع البيئة والإنتاج الزراعي Icon غرامة تصل إلى 2000 ريال.. تحذير من القيادة خارج المسارات المحددة Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٠ مساءً
أمانة جازان تنفّذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في المضايا
المواطن - واس

تنفّذ أمانة منطقة جازان، ممثّلةً ببلدية مركز المضايا التابعة لمحافظة أحد المسارحة، مشروع إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، بتكلفة إجمالية بلغت (2,814,487) ريالًا، في إطار تعزيز كفاءة البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات البلدية.

وأفادت البلدية أن المشروع، الذي يتجاوز إجمالي أطوال شبكة التصريف فيه (2,237.5) مترًا، يُعد من المشاريع التنموية المهمة في مركز المضايا، ويستهدف الحد من تجمعات مياه الأمطار، ومعالجة آثارها على الطرق والأحياء السكنية، عبر تنفيذ منظومة تصريف متكاملة باستخدام أنابيب بمواصفات فنية متعددة، جرى اختيارها بما يتلاءم مع طبيعة المواقع المختلفة.

وأشارت إلى أن المشروع يتكوّن من ثلاثة مسارات رئيسية، حيث استُكملت أعمال المسار الأول بالكامل في منطقة الطريق الغربي، متضمنةً تنفيذ خط أنابيب من نوع (UPVC) بقطر (700) ملم، وبطول (532) مترًا، إلى جانب خط آخر بقطر (500) ملم، وبطول (430) مترًا، إضافةً إلى إنشاء (16) منهلًا و(26) مصيدةً لتصريف مياه الأمطار.

وبيّنت أن المسار الثاني، الجاري تنفيذه حاليًا في طريق عثمان بن عفان المتجه نحو محافظة أحد المسارحة، يشمل تنفيذ خط (UPVC) بقطر (500) ملم، وبطول (300) متر، وخط آخر بقطر (800) ملم، وبطول (500) متر، فضلًا عن تنفيذ خط خرساني بقطر (1,200) ملم، وبطول (5.5) أمتار، إلى جانب إنشاء (6) مناهل و(7) مصايد.

أما المسار الثالث، الواقع في منطقة التجمع السكني المقابل للشارع العام، فيتضمن تنفيذ خط (UPVC) بقطر (500) ملم، وبطول (470) مترًا، إلى جانب إنشاء منهلين و(11) مصيدةً، مفيدةً أن المشروع يركّز على إنشاء شبكة تصريف مترابطة تُفضي في نهايتها إلى وادي المضايا، بما يضمن سرعة وكفاءة تصريف مياه الأمطار، ويسهم في تقليل تجمعاتها، وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب حماية الممتلكات العامة والخاصة من الأضرار المحتملة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

