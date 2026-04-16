أمانة جازان تنفّذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في المضايا

تنفّذ أمانة منطقة جازان، ممثّلةً ببلدية مركز المضايا التابعة لمحافظة أحد المسارحة، مشروع إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، بتكلفة إجمالية بلغت (2,814,487) ريالًا، في إطار تعزيز كفاءة البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات البلدية.

وأفادت البلدية أن المشروع، الذي يتجاوز إجمالي أطوال شبكة التصريف فيه (2,237.5) مترًا، يُعد من المشاريع التنموية المهمة في مركز المضايا، ويستهدف الحد من تجمعات مياه الأمطار، ومعالجة آثارها على الطرق والأحياء السكنية، عبر تنفيذ منظومة تصريف متكاملة باستخدام أنابيب بمواصفات فنية متعددة، جرى اختيارها بما يتلاءم مع طبيعة المواقع المختلفة.

وأشارت إلى أن المشروع يتكوّن من ثلاثة مسارات رئيسية، حيث استُكملت أعمال المسار الأول بالكامل في منطقة الطريق الغربي، متضمنةً تنفيذ خط أنابيب من نوع (UPVC) بقطر (700) ملم، وبطول (532) مترًا، إلى جانب خط آخر بقطر (500) ملم، وبطول (430) مترًا، إضافةً إلى إنشاء (16) منهلًا و(26) مصيدةً لتصريف مياه الأمطار.

وبيّنت أن المسار الثاني، الجاري تنفيذه حاليًا في طريق عثمان بن عفان المتجه نحو محافظة أحد المسارحة، يشمل تنفيذ خط (UPVC) بقطر (500) ملم، وبطول (300) متر، وخط آخر بقطر (800) ملم، وبطول (500) متر، فضلًا عن تنفيذ خط خرساني بقطر (1,200) ملم، وبطول (5.5) أمتار، إلى جانب إنشاء (6) مناهل و(7) مصايد.

أما المسار الثالث، الواقع في منطقة التجمع السكني المقابل للشارع العام، فيتضمن تنفيذ خط (UPVC) بقطر (500) ملم، وبطول (470) مترًا، إلى جانب إنشاء منهلين و(11) مصيدةً، مفيدةً أن المشروع يركّز على إنشاء شبكة تصريف مترابطة تُفضي في نهايتها إلى وادي المضايا، بما يضمن سرعة وكفاءة تصريف مياه الأمطار، ويسهم في تقليل تجمعاتها، وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب حماية الممتلكات العامة والخاصة من الأضرار المحتملة.