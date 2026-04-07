أمانة جازان تُصدر 58 رخصة بناء وفق الهوية العمرانية السعودية لتعزيز المشهد الحضري

أصدرت أمانة منطقة جازان (58) رخصة بناء وفق اشتراطات الهوية العمرانية السعودية، منها (57) رخصة بناء سكنية، ورخصة بناء تجارية واحدة، في خطوةٍ نوعية تهدف إلى تنظيم المشهد الحضري، والارتقاء بجودة البناء، وتعزيز الطابع المعماري الذي يعكس الخصوصية الجغرافية والثقافية للمنطقة.

وتندرج هذه الجهود ضمن سعي الأمانة إلى تطبيق معايير الهوية العمرانية التي تستلهم تصاميمها من تنوع البيئة الطبيعية في جازان، الممتدة بين السواحل البحرية، والسهول الزراعية، والمرتفعات الجبلية، إضافة إلى الجزر؛ بما يسهم في إبراز الطابع المحلي في الواجهات العمرانية، وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة في أنماط البناء.

وأكدت الأمانة أن إصدار هذه الرخص يعكس التزامها بتعزيز الامتثال للاشتراطات التنظيمية، وتحسين جودة الحياة في المدن والمحافظات، من خلال توحيد الملامح المعمارية، والحد من التشوه البصري، ورفع كفاءة التخطيط العمراني؛ بما يواكب مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة.

وأوضحت أن الهوية العمرانية السعودية تُعد إحدى المرتكزات الرئيسة في تطوير المدن، إذ تسهم في إبراز السمات التراثية والثقافية لكل منطقة، وتحفّز على تبني تصاميم معمارية تتناغم مع البيئة المحلية، وتراعي الخصائص المناخية؛ بما يعزز الاستدامة ويحقق بيئة عمرانية متوازنة.

ويُتوقع أن تسهم هذه الرخص في دعم قطاع البناء والتطوير العقاري بالمنطقة، ورفع مستوى جاذبية المدن، وتحفيز الاستثمار في المشاريع العمرانية؛ بما يعكس الصورة الحضارية لمنطقة جازان، ويعزز مكانتها ضمن منظومة التنمية الشاملة في المملكة، المتماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.