أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

بدأت أمانة محافظة جدة تنفيذ أعمال تطوير ميدان التاريخ، الواقع شمال جدة عند تقاطع طريق الأمير سلطان مع شارع حراء، وذلك ضمن مشروع تحسين التقاطعات المرورية في المدينة، بهدف تعزيز انسيابية الحركة وتقليل زمن الرحلات اليومية على هذا المحور الحيوي.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما تُنفذ هذه الأعمال ضمن “مشروع تنفيذ حلول مرورية لمعالجة الاختناقات المرورية في مدينة جدة”، وتشمل تطبيق تحسينات هندسية مرورية متكاملة تسهم في تنظيم الحركة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل نقاط التعارض بين المركبات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المرورية.

وبيّنت أن المشروع يستهدف رفع مستوى الخدمة وتحسين المشهد الحضري، مع الإبقاء على مجسم التاريخ في موقعه بصفته أحد عناصر هوية المكان وذاكرته، بما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير والحفاظ على الطابع الجمالي للميدان.
وأكدت الأمانة أن أعمال التطوير ستسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل نسب الحوادث، إلى جانب تحسين تجربة التنقل لمستخدمي الطريق من خلال تحقيق انسيابية أعلى للحركة وتقليص أزمنة الانتظار.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة الأمانة لتطوير عدد من المواقع ذات الأولوية في مدينة جدة، عبر تنفيذ حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الحركة المرورية ورفع كفاءة التنقل وتعزيز جودة الحياة.

