أمانة جدة تضبط أكثر من 3 آلاف قطعة ملابس مقلدة لعلامات تجارية

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
المواطن - واس

ضبطت أمانة محافظة جدة أكثر من 3 آلاف قطعة وملصق مقلد للملابس داخل مواقع عشوائية بحي “القوزين” جنوب المحافظة، جرى استغلالها في أنشطة خياطة وتصنيع وتقليد علامات تجارية، وذلك ضمن جهودها لمتابعة الأنشطة غير النظامية وتعزيز الامتثال.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بخش، أن الفرق الميدانية باشرت رصد ثلاثة مواقع مخالفة لإنتاج الملابس المقلدة، كما ضُبطت داخلها كميات جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى (5) طابعات “إستكرات” حرارية و(15) ماكينة خياطة و(5) مكائن طباعة ورقية، وأكثر من (200,000) ملصق لعلامات تجارية عالمية، إلى جانب من “تيشيرتات” خام ومطبوعة جاهزة للتوزيع.

