أجواء غائمة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 32 أمانة جدة تُتلف أكثر من 3 أطنان من الذبائح الفاسدة حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أبريل حرس الحدود بالشرقية يضبط مخالفًا للأنشطة البحرية تضمنت آليات تطبيق الرسوم.. طرح مسودة لائحة العقارات الشاغرة عبر منصة استطلاع رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء البيئة تبحث تحديات استيراد المواشي مع كبار الموردين وادي عين النبي برهاط.. إرث تاريخي وطبيعة بكر تمتد لأكثر من 1400 عام حرب الشرق الأوسط تغيّر سلوك الاستهلاك في أوروبا وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني لبحث مجريات الأوضاع
أتلفت أمانة محافظة جدة (3150) كيلوجرامًا من أجزاء الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأغلقت موقعين عشوائيين مخالفين شرق المحافظة، ضمن حملة ميدانية مشتركة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، في إطار جهودها لمعالجة الأنشطة غير النظامية داخل النطاق السكني.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية باشرت المواقع ورصدت مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، حيث جرى رصد الموقع الأول “حوش عشوائي” يُستخدم للسكن وتجهيز أجزاء الذبائح بطرق تفتقر لأدنى معايير السلامة الغذائية.
وبيّن أن الجولات أسفرت عن ضبط (9) برادات كبيرة الحجم، وحصر كميات من أجزاء الذبائح بوزن إجمالي يُقدّر بنحو (3150) كيلوجرامًا، إضافة إلى ضبط (26) عاملًا مخالفًا يعملون لحسابهم الخاص داخل الموقع، جرى تسليمهم للضبط الميداني، فيما تم إتلاف كامل الكميات المضبوطة وإغلاق الموقع فورًا.