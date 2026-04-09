أمانة جدة تُتلف أكثر من 3 أطنان من الذبائح الفاسدة

أتلفت أمانة محافظة جدة (3150) كيلوجرامًا من أجزاء الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأغلقت موقعين عشوائيين مخالفين شرق المحافظة، ضمن حملة ميدانية مشتركة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، في إطار جهودها لمعالجة الأنشطة غير النظامية داخل النطاق السكني.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية باشرت المواقع ورصدت مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، حيث جرى رصد الموقع الأول “حوش عشوائي” يُستخدم للسكن وتجهيز أجزاء الذبائح بطرق تفتقر لأدنى معايير السلامة الغذائية.

وبيّن أن الجولات أسفرت عن ضبط (9) برادات كبيرة الحجم، وحصر كميات من أجزاء الذبائح بوزن إجمالي يُقدّر بنحو (3150) كيلوجرامًا، إضافة إلى ضبط (26) عاملًا مخالفًا يعملون لحسابهم الخاص داخل الموقع، جرى تسليمهم للضبط الميداني، فيما تم إتلاف كامل الكميات المضبوطة وإغلاق الموقع فورًا.