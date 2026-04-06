“أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة

طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدية الوديعة 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة.

وأوضحت الأمانة أنّ الفرص الاستثمارية تضمنت، الأنشطة التجارية، وخدمات النقل البري، والخدمات الفندقية والشقق المفروشة، ومحطات الوقود، إضافة إلى مشاريع الأكشاك الغذائية.

ودعت المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطّلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق “فرص”، مشيرةً إلى موعد شراء الكراسة وتقديم العطاءات يوم 7 يونيو القادم.