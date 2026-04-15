أمطار الطائف تنعش الأجواء وتروي الأرض الرئيس اللبناني: جهود الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة تدعم استقرار المنطقة الحكومة الرقمية تطلق مؤشر قياس التحول الرقمي 2026 #يهمك_تعرف | الأولى من نوعها بالمملكة.. إطلاق منصة “تأمّن” لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم التأمينية 24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية “موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي” “وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية” إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
تواصلت الحالة المطرية على مناطق شمال محافظة الطائف، بهطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة شملت حضن وعشيرة والمحاني والعرفاء، مصحوبةً بتكوّنات سحابية كثيفة أسهمت في تغطية الأجواء بطابعٍ ربيعي مميز.
وأدت الأمطار إلى اعتدال درجات الحرارة وتحسن الأجواء العامة، كما أسهمت في جريان عددٍ من الشعاب وارتواء الأراضي، مما انعكس إيجابًا على الغطاء النباتي في الأودية والمناطق المفتوحة.
ووثقت “واس” مشاهد الأمطار المتواصلة وما صاحبها من حركة نشطة في المواقع البرية، حيث استقطبت المرتفعات والتلال عددًا من الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الممطرة والمناظر الطبيعية.