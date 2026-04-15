أمطار الطائف تنعش الأجواء وتروي الأرض

تواصلت الحالة المطرية على مناطق شمال محافظة الطائف، بهطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة شملت حضن وعشيرة والمحاني والعرفاء، مصحوبةً بتكوّنات سحابية كثيفة أسهمت في تغطية الأجواء بطابعٍ ربيعي مميز.

وأدت الأمطار إلى اعتدال درجات الحرارة وتحسن الأجواء العامة، كما أسهمت في جريان عددٍ من الشعاب وارتواء الأراضي، مما انعكس إيجابًا على الغطاء النباتي في الأودية والمناطق المفتوحة.

ووثقت “واس” مشاهد الأمطار المتواصلة وما صاحبها من حركة نشطة في المواقع البرية، حيث استقطبت المرتفعات والتلال عددًا من الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الممطرة والمناظر الطبيعية.