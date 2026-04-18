الدفاع المدني يخمد حريقًا في 4 مركبات بجدة | الهند تحتج على إطلاق قوات إيرانية النار على سفينتين بـ مضيق هرمز | وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران | أمطار بين غزيرة ومتوسطة على جازان | مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من مطار إسطنبول الدولي بتركيا | بدء وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة لأداء فريضة الحج | المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى "أرض الصومال" | السعودية تُدين وتستنكر الهجوم على الكتيبة الفرنسية في لبنان | المملكة تُدشن ثالث منافذ مبادرة "طريق مكة" بجمهورية باكستان الإسلامية | مسؤول أمريكي: ترامب لن يتنازل عن الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران

أمطار بين غزيرة ومتوسطة على جازان

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهدت منطقة جازان مساء اليوم هطول أمطارٍ تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، شملت محافظات الريث، والعارضة، والدائر بني مالك، وفيفا، وهروب، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وعلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وخفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة ( 17-32 ) كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة ( 22-43 ) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة ( 15-30 )كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

