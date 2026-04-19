أمطار رعدية حتى الجمعة والمدني: ابتعدوا عن أماكن تجمّع السيول والأودية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.

ووفقًا لبيانات “الأرصاد” أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم والعرضيات وخفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم والكامل، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة الرياض والدلم والمزاحمية وضرما ومرات والقدية والدرعية والرين والحريق والخرج وحوطة بني تميم وعفيف والدوادمي والقويعية والغاط والزلفي والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح.

كما ستتأثر مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف والباحة وعسير وجازان ونجران بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.