Icon

أمطار رعدية حتى الجمعة والمدني: ابتعدوا عن أماكن تجمّع السيول والأودية Icon المطارات السعودية تستكمل جاهزيتها لموسم حج 1447هـ Icon السعودية وعدد من الدول ترحب بتوقيع أول ميزانية وطنية موحّدة لليبيا منذ سنوات Icon إعلان نتائج منافسات المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني Icon وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من باكستان إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز Icon ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج تايلند Icon توقّع عقد المشاركة في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص Icon ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق Icon وزارة الصناعة: تأهيل 17 شركة محلية للمنافسة على 11 موقعًا تعدينيًّا في مجمع كسّارات الصمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد

أمطار رعدية حتى الجمعة والمدني: ابتعدوا عن أماكن تجمّع السيول والأودية

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٨ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.

ووفقًا لبيانات “الأرصاد” أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم والعرضيات وخفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم والكامل، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة الرياض والدلم والمزاحمية وضرما ومرات والقدية والدرعية والرين والحريق والخرج وحوطة بني تميم وعفيف والدوادمي والقويعية والغاط والزلفي والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح.

قد يهمّك أيضاً
كما ستتأثر مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف والباحة وعسير وجازان ونجران بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

