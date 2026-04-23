أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى الثلاثاء.. والدفاع المدني يحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة الرياض واﻟﺪﻟﻢ والمزاحمية والقدية والدرعية والحريق والخرج وحوطة بني تميم ورماح وضرما ومرات والرين وعفيف والدوادمي والقويعية والغاط والزلفي والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء وخفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك.