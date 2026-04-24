أمطار رعدية في مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37 

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تقريره عن حالة الطقس في مكة المكرمة، متوقعًا -بمشيئة الله تعالى- أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.
وأوضح التقرير أن درجة الحرارة العظمى تبلغ (37) درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى (26) درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو 45%.
ودعا المركز الجميع إلى متابعة التحديثات الدورية عبر قنواته الرسمية لمعرفة مستجدات حالة الطقس.