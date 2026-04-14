أمطار رعدية ورياح على مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تقريره عن حالة الطقس في مكة المكرمة، متوقعًا -بمشيئة الله تعالى- أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.

وأوضح التقرير أن درجة الحرارة العظمى تبلغ ( 35) درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى (23) درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو 85%.

