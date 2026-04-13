وثق مقطع فيديو هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وشكلت الأمطار لوحة جمالة ومشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين وتسر الناظرين.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، مع فرصة تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين pic.twitter.com/Q0GtfkIfM1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 12, 2026

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15-35) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (12-23) كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة (12-24) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.