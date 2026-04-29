أمطار على أجزاء من منطقة الرياض حتى الجمعة 

أشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة -بمشيئة الله تعالى- على منطقة الرياض، بدءًا من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل، تشمل العاصمة الرياض، والدرعية، والقدية، والمزاحمية، والدلم، وضرما، والغاط، والمجمعة، والزلفي، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ورماح.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.