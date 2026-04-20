أمطار على الرياض وعدد من محافظاتها حتى الجمعة 

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ مساءً
المواطن - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تشمل مدينة الرياض وعددًا من المحافظات التابعة لها، وذلك من اليوم وحتى يوم الجمعة.

وتشمل الحالة المطرية كلًا من: الدلم، والمزاحمية، وضرما، ومرات، والقدية، والدرعية، والرين، والحريق، والخرج، وحوطة بني تميم، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والغاط، والزلفي، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ورماح.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماتها، وتجنب مواقع تجمع السيول وبطون الأودية.

