أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى الجمعة 

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة والمويه ورنية والخرمة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.